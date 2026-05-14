Giro d' Italia 2026 | selfie e applausi per il passaggio della Carovana Rosa a Salerno

Durante la sesta tappa del 109esimo Giro d’Italia, la Carovana Rosa ha attraversato Salerno, suscitando entusiasmo tra i presenti. Molti spettatori hanno scattato selfie e applaudito il passaggio dei partecipanti, mentre il percorso è proseguito da Capaccio Paestum verso Napoli. La manifestazione ciclistica ha richiamato un pubblico vario, con momenti di festa lungo il percorso e un clima di partecipazione generale. La corsa continuerà nelle prossime tappe attraverso diverse località italiane.

Emozioni e selfie per la sesta tappa del 109esimo Giro d’Italia che, da Capaccio Paestum, ha proseguito in direzione Napoli. Come è noto, a Salerno città, il commissario straordinario Vincenzo Panico ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ed è stato attuato il piano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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