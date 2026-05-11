Giro d’Italia a Salerno le ordinanze nel giorno del passaggio della carovana rosa
Nella giornata del passaggio della carovana rosa nel territorio di Salerno sono state adottate diverse ordinanze per regolare la viabilità e garantire la sicurezza. Le autorità hanno predisposto misure temporanee lungo il percorso e nelle aree interessate, in vista dell’arrivo e della partenza della corsa ciclistica. La provincia si prepara a ospitare l’evento, che attirerà numerosi spettatori e appassionati, con interventi specifici per gestire l’afflusso di persone e mezzi.
Tempo di lettura: 2 minuti Per il territorio della provincia di Salerno, il passaggio del giro d’Italia sarà una vetrina strategica. Con queste parole, il presidente della provincia di Salerno Geppino Parente ha commentato il passaggio del giro d’Italia che attraverserà la provincia di Salerno con la tappa presentata questa mattina Capaccio Paestum – Napoli. “In fuga verso la bellezza” è il titolo simbolico che celebra i paesaggi e la passione dei territori attraversati. L’arrivo nel comune capoluogo a Salerno è atteso tra le 14 e le 15 e per accogliere la tappa il Comune ha emanato un’ordinanza sulla viabilità e una parallela per la chiusura di tutte le scuole il 14 maggio.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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