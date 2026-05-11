Giro d’Italia a Salerno le ordinanze nel giorno del passaggio della carovana rosa

Nella giornata del passaggio della carovana rosa nel territorio di Salerno sono state adottate diverse ordinanze per regolare la viabilità e garantire la sicurezza. Le autorità hanno predisposto misure temporanee lungo il percorso e nelle aree interessate, in vista dell’arrivo e della partenza della corsa ciclistica. La provincia si prepara a ospitare l’evento, che attirerà numerosi spettatori e appassionati, con interventi specifici per gestire l’afflusso di persone e mezzi.

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