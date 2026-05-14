Giro d’Italia 2026 oggi la Paestum-Napoli | velocisti attesi ma il finale nasconde trappole
Oggi si corre la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, da Paestum a Napoli, con una distanza di 142 chilometri. La tappa si svolge tutta in Campania e vede protagonisti i velocisti, attesi a battagliare per il successo. Il percorso presenta alcune insidie che potrebbero influenzare la corsa, anche se il finale è previsto in volata. È una delle tappe più attese di questa edizione, con molti corridori pronti a sfidarsi nelle strade della regione.
Tornano protagonisti i velocisti al Giro d’Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, è in programma la sesta tappa, la Paestum-Napoli di 142 chilometri, interamente in Campania. Una frazione breve e prevalentemente pianeggiante, ma con alcune insidie nel finale cittadino che potrebbero rendere la volata meno scontata del previsto. La prima parte di tappa porterà il gruppo lungo la costa tirrenica fino a Salerno, prima della salita verso Cava de’ Tirreni, univo GPM di giornata: 6,4 km al 3%. Da lì la corsa entrerà nella piana attorno al Vesuvio, con gli ultimi settanta chilometri caratterizzati da continui attraversamenti cittadini dopo Nola. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it
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