Giro d’Italia 2026 oggi la Paestum-Napoli | velocisti attesi ma il finale nasconde trappole

Oggi si corre la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, da Paestum a Napoli, con una distanza di 142 chilometri. La tappa si svolge tutta in Campania e vede protagonisti i velocisti, attesi a battagliare per il successo. Il percorso presenta alcune insidie che potrebbero influenzare la corsa, anche se il finale è previsto in volata. È una delle tappe più attese di questa edizione, con molti corridori pronti a sfidarsi nelle strade della regione.

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