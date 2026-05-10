Giro d'Italia 2026 oggi la 3ª tappa Plovdiv-Sofia | percorso dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la terza tappa del Giro d'Italia 2026, che collega Plovdiv a Sofia e rappresenta l’ultima frazione in territorio bulgaro. La corsa si concluderà a Sofia, capitale del paese, prima di concedersi un giorno di riposo e proseguire verso Catanzaro. La tappa è visibile in diretta e streaming, e tra i favoriti ci sono alcuni corridori noti per le loro capacità di affrontare percorsi impegnativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

terza tappa del Giro d'Italia 2026 e ultima in terra bulgara. Si arriva a Sofia, la Capitale prima del giorno di riposo e il trasferimento verso Catanzaro. Diretta in chiaro garantita dalla Rai sia in TV sia in streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Giro d’Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiScatta il Giro 2026 e lo farà con la Grande Partenza dalla Bulgaria: prima tappa totalmente pianeggiante e in mano ai velocisti.

Giro d’Italia 2026 oggi la 2ª Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiSeconda tappa del Giro d'Italia 2026 ancora in Bulgaria con la Burgas-Veliko Tarnovo, la più lunga frazione tra i Balcani con i suoi oltre 220...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web