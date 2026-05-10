Giro d'Italia 2026 oggi la 3ª tappa Plovdiv-Sofia | percorso dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Oggi si svolge la terza tappa del Giro d'Italia 2026, che collega Plovdiv a Sofia e rappresenta l’ultima frazione in territorio bulgaro. La corsa si concluderà a Sofia, capitale del paese, prima di concedersi un giorno di riposo e proseguire verso Catanzaro. La tappa è visibile in diretta e streaming, e tra i favoriti ci sono alcuni corridori noti per le loro capacità di affrontare percorsi impegnativi.

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