Giro d' Italia 2026 Christen | Maglia Bianca Conad è emozione fantastica

Un ciclista ha espresso grande entusiasmo nel commentare la sua prima esperienza al Giro d'Italia 2026. Indossando la maglia Bianca Conad, simbolo del miglior giovane della corsa, ha dichiarato che questa conquista rappresenta un’emozione unica. Si tratta del suo primo Giro e già si trova in testa alla classifica tra i giovani, un risultato che ha commentato come un sogno che si avvera.

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(LaPresse) “Indossare la maglia Bianca Conad è un’emozione fantastica. È il mio primo Giro d’Italia ed essere già una delle maglie leader è un sogno che diventa realtà”. Così il leader della classifica della maglia Bianca Conad, riservata al miglior under 25, lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates – XRG al termine della tappa di Cosenza. Christen è stato uno dei protagonisti di giornata con uno scatto all’ultimo km. “La maglia Bianca, simbolo del miglior under 25 del Giro d’Italia e messaggio che va oltre la ‘Corsa Rosa’. È l’impegno di Conad. Un impegno che si riassume in tre concetti: Benessere, territorio e comunità e giovani”, spiega a LaPresse Giuseppe Zuliani, Direttore Comunicazione Conad.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d'Italia 2026, Christen: "Maglia Bianca Conad è emozione fantastica " ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro di Sardegna, Paletti Maglia biancaIl 21enne Luca Paletti ha indossato la maglia bianca di leader dei Giovani nella prima tappa del Giro della Sardegna, corsa a tappe che è ritornata... Giro d’Italia 2026, prima tappa e maglia rosa per MagnierIl francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto in volata la prima tappa del Giro d’Italia 2026, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria, su un... Argomenti più discussi: Conad Top Sponsor della Maglia Bianca al Giro d’Italia 2026; Conad si tinge di rosa: Top Sponsor del Giro d'Italia 2026; Conad al Giro d’Italia 2026; Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosa. PARTE IL GIRO D'ITALIA @Conad è con il GIRO @sassi_mario @pino_zuliani @giroditalia x.com Conad al Giro d'Italia 2026Per il secondo anno l’insegna è top sponsor. Obiettivo promuovere il benessere nei territori e sostenere i giovani talenti ... myfruit.it