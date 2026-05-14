Giro d' Italia 2026 | lieve incidente a Paestum
Durante il Giro d'Italia 2026, si è verificato un incidente a Capaccio Paestum che ha coinvolto alcuni ciclisti delle squadre Uno-X-Mobility e Lidl-Trek, tra cui Jonathan Milan. Fortunatamente, l'evento non ha causato feriti gravi. La corsa è proseguita regolarmente dopo il breve fermo dovuto all'incidente. I responsabili stanno valutando le cause dell'accaduto, che non ha comportato interruzioni significative della gara.
Lieve incidente durante il Giro d'Italia, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il sinistro si è verificato a Capaccio Paestum: coinvolti alcuni ciclisti della Uno-X-Mobility e della Lidl-Trek, tra cui Jonathan Milan. Matteo Sobrero, compagno di squadra di Milan ha dovuto sostituire la bici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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