Giro d' Italia 2026 il percorso della sesta tappa da Paestum a Napoli
Il Giro d’Italia 2026 si avvicina alla sua sesta tappa, prevista per giovedì 14 maggio, che coprirà un percorso di 142 chilometri tra Paestum e Napoli. La frazione si presenta come un'opportunità per i velocisti, con un tracciato che si concentra principalmente su tratti piatti e pianeggianti. La partenza avverrà da Paestum, proseguendo verso sud fino all’arrivo nel centro di Napoli.
La sesta tappa del Giro d’Italia 109, giovedì 14 maggio, è la Paestum-Napoli, 142 chilometri: ancora un'occasione per i velocisti. Il traguardo a Napoli non è in lungomare Caracciolo ma sul pavé di piazza Plebiscito, davanti a Palazzo Reale, il cuore del capoluogo campano che ospita un traguardo di tappa della corsa rosa per il quinto anno consecutivo. Da segnalare pure che la città, capitale europea della cultura nel 2026, ospiterà le regate della Coppa America nel 2027. Il via alle 13.40. Prima parte lungo la costa tirrenica fino a Salerno, dove si sale a Cava de’ Tirreni (unico Gpm di giornata) per entrare nella piana attorno al Vesuvio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Giro d'Italia 2026 riparte dai Templi, Paestum protagonista della sesta tappa
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