Giro d’Italia 2026 in Campania e a Salerno in azione anche la Protezione Civile

Durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, che si svolge da Paestum a Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania è intervenuta per fornire supporto organizzativo e logistico lungo tutto il percorso. La presenza di questa struttura è stata richiesta per assicurare che la corsa si svolgesse senza intoppi, con il coordinamento delle operazioni di sicurezza. La tappa attraversa diverse località della regione, coinvolgendo anche le autorità locali e le forze dell’ordine.

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In occasione della sesta tappa del Giro d’Italia, da Paestum a Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania ha assicurato il supporto organizzativo e logistico lungo l’intero percorso della corsa rosa, ai fini di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, su richiesta delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aosta, simulazione di maxi-emergenza: la Protezione Civile in azione? Cosa sapere La Protezione Civile regionale simula un incidente alla Cogne dall'11 al 18 maggio. Allerta meteo della protezione civile su tutta la CampaniaLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto... Temi più discussi: Giro d'Italia 2026; Sabato 16 maggio passa il Giro d’Italia; L’Unitalsi di Potenza si prepara al Giro d’Italia; Tutti pazzi per il Giro d’Italia: fra sport e tradizione, Luni si prepara alla festa. Massimiliano Dolce (@MaximilianDolce) / Posts / X x.com Giro d’Italia 2026, in Campania e a Salerno in azione anche la Protezione CivileGrande impegno nel capoluogo salernitano dove in campo si è visto il locale Gruppo Comunale di Protezione Civile, l’ODV Volontariato Verde Pubblico Salerno, la Protezione Civile del Cilento, di Baroni ... salernotoday.it 109° Giro d’Italia: quarta tappa in sicurezza grazie ai mirati servizi di ordine pubblico predisposti dal Questore fotoSotto il coordinamento tecnico-operativo del Questore della Provincia di Catanzaro, la macchina della sicurezza in provincia ha assolto con grande efficacia al buon esito della 109^ edizione del Giro ... catanzaroinforma.it