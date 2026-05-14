Nella sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa si è conclusa con un incidente a Napoli, che ha influenzato significativamente il finale. Durante la volata, un corridore si è scontrato con altri partecipanti, causando una caduta che ha ridotto il gruppo principale. In questa fase, Davide Ballerini ha preso l’opportunità di accelerare, arrivando per primo al traguardo. Questa vittoria rappresenta il primo risultato positivo per un corridore italiano in questa edizione della corsa.

Arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d’Italia 2026! In una sesta tappa condizionata da una caduta nell’ultimo tratto di gara causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini: l’atleta della XDS Astana Team guida nel migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata lunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. Tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando della classifica generale Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious). Attacco in coppia nella primissima fase di gara: sono andati in fuga Edward Planckaert e Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech). Subito dopo, sul GPM di Cava De’ Tirreni, cambio di scenario: Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Martin Marcellusi e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) si sono portati sulla coppia al comando con Planckaert che ha perso contatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, capitombolo a Napoli! Davide Ballerini ne approfitta e vince la volata monca

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