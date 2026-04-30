Durante la quarta tappa del Giro di Turchia 2026, disputata a Kemer, Casper Van Uden ha concluso in prima posizione nello sprint finale. Al suo fianco sul podio si sono piazzati il secondo e il terzo classificato, mentre tra i migliori si sono distinti anche Belletta, arrivato quarto, e Ballerini, quinto. Si tratta della prima vittoria di Van Uden dopo circa un anno, quando aveva vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025.

Dopo quasi un anno dall’ultimo successo, la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, Casper Van Uden è tornato a vincere una corsa. Il velocista olandese del Team Picnic PostNL ha trionfato nella quinta frazione del Giro di Turchia 2026. Una tappa di 180,7 chilometri con partenza da Patara ed arrivo a Kemer. Si tratta della sesta vittoria in carriera tra i professionisti per Van Uden, che ha battuto allo sprint il polacco Marcin Budzinski (MBH Bank CSB Telecom Fort) e l’uzbeko Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF 7 Saber). Una tappa decisamente nervosa e che ha visto completamente esplodere sulla salita di Mountain Prime. Qui il gruppo si è diviso e solo qualche velocista è riuscito a rimanere nella prima parte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Turchia 2026, Van Uden fa suo lo sprint a Kemer. Quarto Belletta e quinto Ballerini

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