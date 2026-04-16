Foggia generazione ' Z' | viaggio nelle dipendenze che stanno distruggendo i giovani

A Foggia, i giovani della generazione Z affrontano un crescente aumento di dipendenze, ansia e sentimenti di solitudine. Un viaggio tra i dati e le difficoltà che segnano il percorso di crescita di chi sta entrando nell’età adulta, evidenziando le sfide culturali e sociali che caratterizzano questa fase della vita. La realtà di questi giovani si svela attraverso numeri e testimonianze, rivelando un quadro complesso e delicato.

Generazione fragile alla ricerca di sé tra dipendenze, ansia e solitudine. Viaggio nel disagio delle nuove generazioni, tra numeri e sfide culturali.Soldi, sesso, alcol, fumo, alimentazione, internet, farmaci, droga, gioco d’azzardo, caffeina. Sono queste le parole che ragazze e ragazzi hanno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Trump: gli USA stanno distruggendo completamente l’IranIl presidente americano Donald Trump ha affermato che gli USA stanno distruggendo completamente l’Iran e ha annunciato nuovi attacchi. Famiglia nel bosco, la mamma: “Stanno distruggendo i miei figli”“I bambini devono essere immediatamente restituiti alla madre e al padre, dove possono iniziare a guarire da questo stato incredibilmente traumatico...