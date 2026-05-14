Giovane morta in un incidente | il pm dispone accertamenti indagato un automobilista

Il pubblico ministero del Tribunale di Brindisi ha disposto accertamenti sulla dinamica di un incidente stradale avvenuto il 1° maggio 2026 sulla strada provinciale. La vittima, una giovane, ha perso la vita nell’incidente. Un automobilista è stato iscritto nel registro degli indagati. Per ricostruire l’accaduto, è stato incaricato un consulente tecnico d’ufficio, un ingegnere. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e i dettagli dell’incidente.

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BRINDISI - Il pubblico ministero del Tribunale di Brindisi, Pierpaolo Montinaro, ha conferito questa mattina l’incarico al consulente tecnico d’ufficio, l’ingegnere Cristiano Scardino, per la ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale avvenuto il 1° maggio 2026 sulla strada provinciale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giovane coppia morta in Incidente a Montecorice: indagato il conducente del furgoneABBONATI A DAYITALIANEWS Avviate le indagini sulla tragedia costata la vita a due giovani Proseguono gli accertamenti sull’incidente stradale... Ucciso dall'amico con un cacciavite: pm dispone autopsia e accertamenti sui telefoniniBRINDISI – Nella giornata di domani (giovedì 23 aprile) sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Eros Rossi, il 41enne ucciso nella sua villetta a Torre... Temi più discussi: Olbia, muore a 22 anni dopo ricovero in ospedale: aperta inchiesta; Maddalena Sangermano morta in un incidente a 29 anni, al via una raccolta fondi per aiutare i figli; Undici medici e un’ostetrica indagati per la morte della giovane madre dopo il parto. C’è l’autopsia; Tragedia in val d’Ultimo: auto fuori strada nella notte, morta una giovane. Un anno moriva sul lavoro la giovane operaia Luana d’Orazio. Nel suo ricordo, Elle come Luana di Ugo De Vita, una rappresentazione teatrale che alterna versi e prosa, sarà messa in scena al Teatro Argentina di Roma lunedì 18 maggio e sarà replicata in x.com Trovata morta in un prato a Cecima, sotto sequestro la casa del 23enne che ospitava Elisa GiugnoElisa Giugno è stata trovata morta in un prato tra le colline di Cecima (Pavia). Per fare chiarezza sulla morte, gli investigatori hanno ispezionato e posto sotto sequestro la casa del 23enne dove ... fanpage.it Auto fuori strada lungo l'argine del Po, morta una giovane donnaUna giovane donna è morta in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada arginale del fiume Po, nel territorio comunale di Canaro (Rovigo), in cui è rimasta coinvolta una vettur ... ansa.it