Giovane morta in un incidente | il pm dispone accertamenti indagato un automobilista

Da brindisireport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pubblico ministero del Tribunale di Brindisi ha disposto accertamenti sulla dinamica di un incidente stradale avvenuto il 1° maggio 2026 sulla strada provinciale. La vittima, una giovane, ha perso la vita nell’incidente. Un automobilista è stato iscritto nel registro degli indagati. Per ricostruire l’accaduto, è stato incaricato un consulente tecnico d’ufficio, un ingegnere. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e i dettagli dell’incidente.

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BRINDISI - Il pubblico ministero del Tribunale di Brindisi, Pierpaolo Montinaro, ha conferito questa mattina l’incarico al consulente tecnico d’ufficio, l’ingegnere Cristiano Scardino, per la ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale avvenuto il 1° maggio 2026 sulla strada provinciale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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