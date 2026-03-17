Due giovani fidanzati, Michele Pirozzi di 29 anni e Maria Magliocco di 24, sono deceduti in un incidente stradale avvenuto a Montecorice, in provincia di Salerno. Il conducente del furgone coinvolto nell’incidente è stato iscritto nel registro degli indagati mentre le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Avviate le indagini sulla tragedia costata la vita a due giovani. Proseguono gli accertamenti sull’incidente stradale avvenuto a Montecorice, in provincia di Salerno, nel quale hanno perso la vita due giovani fidanzati, Michele Pirozzi di 29 anni e Maria Magliocco di 24. Per il tragico schianto, è stato iscritto nel registro degli indagati un uomo di 42 anni, alla guida del furgone coinvolto, con l’accusa di omicidio stradale plurimo. Lo schianto e la caduta nella scarpata. L’incidente si è verificato in località Ripe Rosse. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo, che si è scontrata con un furgone Citroën Jumper condotto dall’indagato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giovane coppia morta in Incidente a Montecorice: indagato il conducente del furgone

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