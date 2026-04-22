Ucciso dall' amico con un cacciavite | pm dispone autopsia e accertamenti sui telefonini

Nella serata del 18 aprile un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua villetta a Torre Canne, marina di Fasano. Secondo quanto riferito dalle autorità, la vittima sarebbe stata uccisa da un amico con un cacciavite. La procura ha disposto l’autopsia, prevista per il giorno successivo, e accertamenti sui telefonini delle persone coinvolte per chiarire la dinamica dell’episodio.

BRINDISI – Nella giornata di domani (giovedì 23 aprile) sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Eros Rossi, il 41enne ucciso nella sua villetta a Torre Canne, marina di Fasano, la notte del 18 aprile. L'esame è stato disposto dalla pm che coordina le indagini, Sofia Putignani, affinché si faccia.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Imprenditore ucciso in casa dopo litigio, la verità dall'autopsiaSolo l'esame del medico legale chiarirà la dinamica del decesso di Francesco Vitolo. Leggi anche: Il caso di un'insegnate uccisa con un cacciavite riporta la pm indietro nel tempo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Abbandonato in piena notte sull’A21 e ucciso da un tir: l’amico accusato di omicidio colposo; Vincenzo Iannitti ucciso dall'amico 19enne: le coltellate, il corpo lanciato dal terrazzo e nascosto in un sacco. La ricostruzione; Ventenne scomparso nel Casertano: accoltellato e gettato dal balcone. L’amico confessa il delitto; Omicidio Vincenzo Iannitti a San Castrese vicino Caserta, trovato dopo un mese: buttato dal balcone dall'amico. Vincenzo ucciso dall’amico, la confessione shock: Due coltellate alla gola, poi colpito con una pala. Il parroco: Temo sia una vicenda legata al mondo della drogaSESSA AURUNCA – Con il passare delle ore emergono dettagli sulla tragica morte di Vincenzo Iannitti il 20enne di Sessa Aurunca scomparso lo scorso 18 marzo il cui corpo è stato ritrovato ieri. Nella n ... casertace.net Vincenzo Iannitti ucciso dal migliore amico Victor Uratoriu: la lite per l'ex fidanzatina morta e il giallo della ferita da 25 centimetriVincenzo Iannitti, il ventenne scomparso nel nulla un mese fa da San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, è stato ritrovato senza vita, vittima di una furia cieca scatenata da ... leggo.it Si era fermato con la bici sul ciglio della strada per telefonare, ma è stato travolto e ucciso dall'auto di un 90enne che non l'ha visto. È morto ieri in Sardegna l'imprenditore Pellegrino Antonio Sandonà di Arsiero-Posina. Sandonà era noto in tutto l'Alto Vicentino - facebook.com facebook Leggo giornali italiani riportare che il capo del Mossad avrebbe detto che M., il funzionario morto sul Lago Maggiore assieme a due colleghi italiani, sarebbe stato ucciso dall’Iran. No, non l’ha detto. Ecco cos’ha detto davvero (Strategikon @Linkiesta) x.com