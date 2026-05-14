’Giornate dell’Europa’ Quattro europarlamentari incontrano gli studenti

Domani mattina, nell’aula magna del Rettorato, quattro europarlamentari si recheranno in un incontro con gli studenti universitari toscani. L’evento, intitolato “What are EU doing?”, si svolgerà dalle 10 alle 13 e prevede un confronto diretto tra i giovani e i rappresentanti del Parlamento europeo. L’obiettivo è offrire agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino le attività dell’Unione europea.

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SIENA ’What are EU doing?’ è il titolo dell’iniziativa nel corso della quale gli studenti universitari toscani incontrano membri del Parlamento europeo, domani dalle 10 alle 13 nell’aula magna del Rettorato. Parteciperanno gli europarlamentari Salvatore De Meo, Dario Nardella, Francesco Torselli e Pasquale Tridico. Attraverso la formula del question time, gli studenti potranno porre domande e intervenire sui principali temi al centro del dibattito pubblico europeo: sicurezza e ruolo dell’UE nello scenario internazionale, cambiamento climatico, innovazione digitale, migrazioni, economia e lavoro, diritti, democrazia e cittadinanza. Gli europarlamentari risponderanno con interventi della durata massima di due minuti, secondo un format ispirato ai tempi del confronto nel Parlamento europeo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Giornate dell’Europa’. Quattro europarlamentari incontrano gli studenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pozzuoli, gli studenti dell’IC 5 incontrano Ludovica NastiNell’incantevole scenario di Palazzo Migliaresi, lo scorso 15 aprile, il Comune di Pozzuoli, rappresentato dall’assessora alla Pubblica Istruzione... Leggi anche: Legalità e azzardo: gli studenti dell’Alberti incontrano Libera Benevento Temi più discussi: ’Giornate dell’Europa’. Quattro europarlamentari incontrano gli studenti; Roma si prepara a celebrare l'Europa: gli appuntamenti dell'8 e 9 maggio che parlano ai più giovani; Giornata dell'Europa il 9 maggio, programma ed eventi a Roma; Le migliori partite dell'Europa League 2025/26: qual è stata la tua preferita?. Quattro anni fa il governo Meloni appariva forte e stabile. E aveva una grande opportunità: abbandonare Orban e i suoi veti e contribuire ad accelerare e riformare il processo di integrazione europea. Contare in Europa per cambiarla e renderla più forte, propri x.com ’Giornate dell’Europa’. Quattro europarlamentari incontrano gli studenti’What are EU doing?’ Le domande dei giovani a Salvatore De Meo, Dario Nardella . Francesco Torselli e Pasquale Tridico, domani ospiti all’Università di Siena. lanazione.it Tuttofood, il programma delle quattro giornateQuattro giorni e 250 appuntamenti in cui verranno affrontati i temi cruciali del settore. Nuova centralità dei prodotti freschi e biologici ... myfruit.it