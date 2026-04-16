Pozzuoli gli studenti dell’IC 5 incontrano Ludovica Nasti

Lo scorso 15 aprile, presso Palazzo Migliaresi a Pozzuoli, si è svolto un incontro tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo 5 e l’attrice Ludovica Nasti. L’evento ha visto la presenza di numerosi studenti che hanno potuto ascoltare direttamente dalla protagonista alcune esperienze legate al mondo dello spettacolo. La giornata si è conclusa con una sessione di domande e risposte, offrendo ai giovani partecipanti una occasione di confronto e approfondimento.

Nell’incantevole scenario di Palazzo Migliaresi, lo scorso 15 aprile, il Comune di Pozzuoli, rappresentato dall’assessora alla Pubblica Istruzione Mariasole La Rana, ha accolto gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 5 Artiaco, guidati dal dirigente scolastico, prof. Valerio Basciano. Ospite d’onore dell’incontro è stata Ludovica Nasti, giovane attrice puteolana che, nonostante l’età, ha già ricevuto importanti riconoscimenti come il Globo d’Oro e il David di Donatello. Divenuta nota al grande pubblico grazie alla serie televisiva L’amica geniale, e successivamente nel cast de La preside, l’attrice è stata invitata a dialogare con gli studenti su temi legati alla scuola e alla crescita personale.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Leggi anche: Pozzuoli, Maurizio de Giovanni incontra gli studenti dell’IC 4 Pergolesi Colleferro. Al Teatro Vittorio Veneto, gli studenti della “media” “Leonardo Da Vinci” dell’IC “Margherita Hack” incontrano lo scrittore Paolo Di PaoloCronache Cittadine COLLEFERRO – Un’ovazione da stadio ha accolto l’ingresso dello scrittore Paolo di Paolo al teatro Vittorio Veneto di Colleferro... Contenuti di approfondimento Ludovica Nasti: «Gli abiti esprimono me stessa più delle parole»Originaria di Pozzuoli, Napoli, esordisce come modella sin da giovanissima, poi nel 2018, a soli 12 anni, arriva l'occasione d'oro. Il debutto nella recitazione nella prima stagione della serie tv ... quotidianodipuglia.it Ludovica Nasti, gli esordi nella moda, la passione per il calcio, la fama e la lotta contro la leucemia: «Non è più qualcosa che mi definisce in negativo»Giovane e talentuosa, Ludovica Nasti è riuscita presto a conquistare il cuore del pubblico. Prima per la sua parte ne L’Amica Geniale, poi ne La Preside nei panni di Lucia Ruotolo: una studentessa ... leggo.it