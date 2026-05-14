Giornata Nazionale Dimore Storiche le 10 mete di Arezzo
Domenica 24 maggio si svolge la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. In questa giornata, numerose dimore storiche in tutta Italia aprono le loro porte al pubblico, offrendo la possibilità di visitare edifici che rappresentano un patrimonio artistico e architettonico. A livello locale, sono state selezionate dieci mete principali nella provincia di Arezzo, che si distinguono per il loro valore storico e culturale.
Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi) celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale centinaia di dimore storiche, che insieme costituiscono il più grande museo diffuso del nostro Paese, aprono le porte in tutta Italia a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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ADSI Lazio – Domenica 24 maggio torna Cortili Aperti nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche ??Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
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