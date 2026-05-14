Giornata Nazionale Dimore Storiche le 10 mete di Arezzo

Domenica 24 maggio si svolge la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. In questa giornata, numerose dimore storiche in tutta Italia aprono le loro porte al pubblico, offrendo la possibilità di visitare edifici che rappresentano un patrimonio artistico e architettonico. A livello locale, sono state selezionate dieci mete principali nella provincia di Arezzo, che si distinguono per il loro valore storico e culturale.

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