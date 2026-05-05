Giornata internazionale delle ostetriche NurSind di Avellino | Il loro lavoro è fondamentale

In occasione della giornata internazionale delle ostetriche, il NurSind di Avellino ha espresso apprezzamento per il contributo delle professioniste nel settore sanitario pubblico e privato. Il sindacato autonomo delle professioni infermieristiche e ostetriche ha sottolineato l’importanza del loro lavoro nelle strutture sanitarie, evidenziando il ruolo cruciale che ricoprono nell’assistenza e nel supporto alle donne durante il parto e in altre fasi della gravidanza.

Nella giornata internazionale delle ostetriche, il NurSind di Avellino, il sindacato autonomo delle professioni infermieristiche e ostetriche, intende esprimere un sincero riconoscimento al ruolo fondamentale che queste professioniste svolgono nelle Aziende Sanitarie Pubbliche e Private del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Giornata internazionale delle ostetriche: incontri per donne incinta e neomammeSette pit stop allestiti davanti al Consultorio e dedicati ad altrettante tematiche rivolte alle neomamme e alle donne in dolce attesa. L'ospedale di Novara apre le porte per la Giornata internazionale delle ostetricheIn occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, che ricorre il 5 maggio, l'ospedale "Maggiore della Carità" di Novara promuove un ricco... Aggiornamenti e dibattiti Ostetriche. Nursind: Ci si ricorda di noi solo nelle ricorrenze. Servono risposte concreteIn occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, il sindacato richiama gli scenari critici in Italia, dove si registra uno dei tassi più bassi di ostetriche rispetto al resto dell’Europa. quotidianosanita.it Giornata Internazionale delle Ostetriche: 9.500 professioniste mancanti, il Paese a rischioIl Nursing Up denuncia carenza di 9.500 ostetriche in Italia, chiede legge per indennità di specificità per fermare l'emorragia di professioniste ... maremmanews.it