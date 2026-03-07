Giornata internazionale della donna libri mimose laboratori e dialoghi sulla bellezza e le sue metamorfosi

In occasione della Giornata internazionale della donna, si svolgono numerose iniziative con libri, mimose, laboratori e discussioni sulla bellezza e le sue trasformazioni. È la seconda giornata di “Marzo per Lei”, con eventi programmati per domenica 8 marzo. Alle ore 10, è previsto un incontro alla panchina rossa del Macanno, organizzato in collaborazione con vari soggetti per celebrare questa ricorrenza.

Coinvolti nell’organizzazione del progetto dell’Assessorato alle pari opportunità, Cinema Teatro Snaporaz, il Centro Culturale Polivalente, il Museo della Regina, Mondo Donna Onlus e centro anti violenza ChiamaChiAma Seconda giornata di appuntamenti di “Marzo per Lei”. Domani, domenica 8 marzo, nella Giornata internazionale della donna, tante le iniziative messe in campo per celebrare la ricorrenza: alle ore 10, appuntamento alla panchina rossa del Macanno per un momento di incontro organizzato insieme al comitato Macanno dal titolo “Un libro per te”. Saranno distribuiti libri e mimose, fiore simbolo della giornata. Presenti anche le operatrici del centro antiviolenza ChiamaChiAma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Per la Giornata internazionale della donna il giallo delle mimose invade il quartiere AlbertiL'opera di sensibilizzazione è una delle iniziative promosse per il 2026 dalla rete di associazioni ed esercenti del quartiere Dopo i palloncini...

Giornata internazionale della donna, visita tematica e laboratori al Museo archeologico di MattinataStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In...

Giornata internazionale della donna, gli studi della TGR illuminati di fucsiaUn segno visivo forte e riconoscibile che accompagnerà tutte le edizioni dei telegiornali. Con storie e interviste per raccontare il contributo concreto delle donne nei territori ... rainews.it

Perché la Giornata della donna si celebra l'8 marzo?Perché la Giornata internazionale della donna si celebra l’8 marzo? In realtà la ragione non è così chiara e sembra legata più alla leggenda che alla storia. Per lungo tempo, infatti, si è detto che i ... ansa.it

MTV Italia. . Le star donne che si sostengono e supportano, in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo 2026 #GiornataInternazionaleDellaDonna #IWD2026 #InternationalWomensDay #IWD #MTVCeleb - facebook.com facebook

Domani é l’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna Il manifesto del Coordinamento Donne ANPI #8marzo x.com