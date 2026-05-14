Il 29 maggio, il Liceo “Piero della Francesca”, collegato al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo, organizza una giornata dedicata allo sport e all’inclusione. L’evento coinvolge studenti e staff, con attività sportive pensate per favorire la partecipazione di tutti, senza distinzione di abilità o provenienza. La giornata si svolge all’interno dell’istituto, con momenti di confronto e collaborazione tra i partecipanti.

In arrivo una giornata di sport e inclusività per il 29 maggio con il Liceo “Piero della Francesca” annesso al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo. La scuola organizza una giornata di Sport e Inclusione. L’iniziativa si svolgerà nel giardino dell’Incontro e delle Idee dell’Istituto dalle ore 9 alle ore 13 circa. La giornata è a scopo promozionale delle specialità sportive scolastiche che favoriscono l’inclusività ed è rivolta ad incentivare l’avvicinamento degli alunni e degli studenti con disabilità all’ attività sportiva paralimpica, divulgando la conoscenza ed i valori del mondo paralimpico fra i giovani. Le scuole partecipanti possiono iscriversi all’indirizzo rita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata di sport e inclusività con il liceo Piero della Francesca

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