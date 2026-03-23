Arezzo, 23 marzo 2026 – Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti e delle studentesse del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioni in collaborazione con l’associazione aretina ACB Social Inclusio n. L’idea di un’Assemblea dedicata al tema delle migrazioni nasce da una collaborazione tra il Liceo Piero della Francesca e l’associazione ACB Social Inclusion, da anni impegnata nell’inclusione dei migranti sul territorio aretino. Grazie al contributo PNRR dell’ambito sociale aretino, l’evento sarà al Centro affari e Convegni di Arezzo dove si terrà un incontro con Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage e presidente della onlus Sheep Italia, associazione impegnata nella promozione dei diritti umani, con focus particolare sulle persone senza dimora e sulle donne in situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioni

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