Il Liceo Piero della Francesca organizza una giornata di Sport e Inclusione

Il prossimo 29 maggio si terrà una giornata dedicata allo sport e all’inclusione presso un liceo di Arezzo. L’evento coinvolgerà studenti e persone di diverse provenienze, con attività sportive organizzate dall’istituto scolastico collegato a un convitto nazionale. La giornata mira a promuovere la partecipazione e l’integrazione tra tutti i partecipanti attraverso momenti di condivisione e attività sportive.

Arezzo, 5 maggio 2026 – In arrivo una giornata di sport e inclusività per il 29 maggio con il Liceo “Piero della Francesca” annesso al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo. La scuola organizza una giornata di Sport e Inclusione. L’iniziativa si svolgerà nel giardino dell’Incontro e delle Idee dell’Istituto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa. La giornata è a scopo promozionale delle specialità sportive scolastiche che favoriscono l'inclusività ed è rivolta ad incentivare l’avvicinamento degli alunni e degli studenti con disabilità all’attività sportiva paralimpica, divulgando la conoscenza ed i valori del mondo p aralimpico fra i giovani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Liceo “Piero della Francesca” organizza una giornata di Sport e Inclusione Notizie correlate Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioniArezzo, 23 marzo 2026 – Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti e delle studentesse del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioni... Il sogno di Piero della FrancescaSu commissione della famiglia Bacci, nella cappella principale della chiesa di San Francesco, ad Arezzo, Piero della Francesca dipinse le storie... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I vincitori del Premio Leonardo da Vinci 2026; VIDEO | Ecco la lista Arezzo Partecipa a supporto di Vincenzo Ceccarelli. Chi sono i 32 candidati; Premio Semplicemente Donna, la giornata di assegnazione delle Borse di studio; Premio Semplicemente Donna, la giornata di assegnazione delle Borse di studio. Il Liceo Piero della Francesca organizza una giornata di Sport e InclusioneArezzo, 5 maggio 2026 – In arrivo una giornata di sport e inclusività per il 29 maggio con il Liceo Piero della Francesca annesso al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo. La scuola ... lanazione.it La Biennale dei Licei Artistici a Volterra: c’è anche il liceo artistico Piero della Francesca di ArezzoArezzo, 3 novembre 2025 – La Biennale dei Licei Artistici a Volterra: sessantadue opere provenienti dall’Italia e dall’estero in esposizione, una del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo. lanazione.it Piero della Francesca (Borgo Sansepolcro, 1416/1417 – 1492) - Madonna and Child with Saints, Angels and Federico da Montefeltro (San Bernardino Altarpiece), detail, 1472-1474, Pinacoteca di Brera, Milano #antoniolavecchiasartfulvision - facebook.com facebook