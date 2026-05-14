Giornata contro il body shaming lo sfogo di Brunetta | Per anni mi hanno chiamato tappo o nano È violenza

Il 16 maggio sarà istituita in Italia una Giornata nazionale dedicata alla lotta contro il body shaming, ovvero la denigrazione dell’aspetto fisico. In occasione di questa ricorrenza, un politico ha condiviso un suo intervento in cui ha ricordato di aver subito insulti per anni, tra cui appellativi come “tappo” e “nano”. La giornata mira a sensibilizzare sull’impatto di queste parole, considerate da molti come una forma di violenza verbale.

Dal 16 maggio l’Italia avrà una Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Una scelta che segna un passaggio culturale prima ancora che politico: il body shaming viene riconosciuto per ciò che è, una forma di violenza psicologica capace di produrre sofferenza reale, isolamento, disturbi alimentari, depressione e, nei casi più estremi, conseguenze devastanti. Renato Brunetta, in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, ha raccontato la propria esperienza personale. Ha ricordato gli insulti ricevuti per la sua statura – dai banchi di scuola fino alla vita politica – e il peso che certe parole continuano ad avere anche a distanza di anni. 🔗 Leggi su Open.online

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