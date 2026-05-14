Giornalisti in erba al Carlino La redazione apre le porte

I giovani studenti della scuola parentale “Isola dei piccoli passi” di Budrio hanno visitato la redazione del quotidiano locale nella mattinata di ieri. Durante l’uscita, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei giornalisti e di osservare come si svolgono le attività quotidiane all’interno della redazione. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in un’esperienza diretta legata al mondo dell’informazione.

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Un ’viaggio’ speciale alla scoperta del giornalismo. È quello che hanno fatto, nella mattinata di ieri, i ragazzi della scuola parentale “ Isola dei piccoli passi “ di Budrio. Gli alunni delle primarie, guidati dalle loro insegnanti, hanno fatto tappa alla redazione della cronaca di Bologna de il Resto del Carlino dove hanno potuto scoprire da vicino il lavoro dei giornalisti. Tanta emozione per Gioia Cardin Addis, Leonardo Carli Rinarelli, Ambra Knutzen, Sofia Franceschi, Nicola Pisarra, Maeva Bruni, Sofia Tronconi, Vittoria Baldassarri, Camilla Zanetti, Luca Linguerri, Loris Muratti, Annalisa Filippone, Arianna Zanetti. I ragazzi, durante la visita, hanno rivolto interessanti domande ai giornalisti della redazione di Bologna e hanno potuto scoprire come, da un foglio bianco, nasca il giornale che tutti i giorni raggiunge le edicole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornalisti in erba al Carlino. La redazione apre le porte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giornalisti in erba alla redazione del Carlino Asl apre le porte al terzo settore: nasce l’albo per la progettazione condivisaIl nuovo avviso pubblico segna il passaggio definitivo verso una gestione partecipata dei servizi socio-sanitari, mettendo a sistema le energie del... Temi più discussi: Giornalisti in erba al Carlino. La redazione apre le porte; Giornalisti in erba nella redazione del Corriere; Premiati i giornalisti in erba; Le pagine de L'Arena? Un'agorà per riflettere sul futuro: studenti-giornalisti in redazione. Domani alle 15:00 c'è Roma-Sassuolo al Tre Fontane ? Prenota ora il tuo posto asroma.com/it/biglietti/p… ? L'intervista a mister Guidi alla vigilia del match #ASRoma #Primavera1 x.com Russia: la scuola per giornalisti in erba sul tetto del mondoNorilsk (Russia) – A caccia di renne ma anche di scoop. Si trova a Norilsk, nell’Artico russo, la scuola per giornalisti in erba più a nord del mondo. Una vera palestra per destreggiarsi tra notizie e ... affaritaliani.it Fieri di appoggiare i giornalisti in erbaQuella di Guidotti, azienda leader nell’arredamento bagni, rivestimenti, pavimentazione e edilizia, è una lunga storia, fatta di passione, crescita e di rapporti famigliari. L’azienda fondata nel 1945 ... lanazione.it