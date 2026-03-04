Asl apre le porte al terzo settore | nasce l’albo per la progettazione condivisa

L’ASL di Lecce ha annunciato l’apertura alle organizzazioni del terzo settore attraverso la creazione di un albo dedicato alla progettazione condivisa. Questa novità mira a coinvolgere attivamente le realtà del privato sociale nel settore sanitario pubblico, con l’obiettivo di favorire un rapporto più trasparente e collaborativo. La decisione segna un passo importante nel processo di rinnovamento delle modalità di gestione dei servizi sanitari.

Il nuovo avviso pubblico segna il passaggio definitivo verso una gestione partecipata dei servizi socio-sanitari, mettendo a sistema le energie del privato sociale per rispondere ai bisogni dei più fragili LECCE – La sanità pubblica di Lecce cambia marcia e sceglie la strada dell’apertura e della trasparenza per ridefinire il proprio rapporto con le realtà del privato sociale. Non si tratta soltanto di un adempimento burocratico, ma di una vera e propria scelta di campo che punta a valorizzare le competenze diffuse sul territorio per rendere l’assistenza più umana e capillare. Il commissario straordinario, Stefano Rossi, ha descritto quest’iniziativa come una scelta culturale necessaria per il futuro della sanità pubblica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

