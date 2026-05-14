Giornalismo una professione da tutelare e proteggere

Il giornalismo rappresenta una professione complessa e articolata, che richiede competenze specifiche e un impegno costante. Mentre frequentare corsi e laboratori può offrire una panoramica teorica, l’esperienza diretta in redazione permette di osservare le dinamiche quotidiane di chi lavora nel settore. Entrare nel vivo di un ambiente giornalistico consente di comprendere meglio le attività, le sfide e le responsabilità che questa professione comporta. È un modo per apprezzare le difficoltà e le competenze necessarie per svolgere il mestiere.

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Firenze, 14 maggio 2026 – Seguire corsi e laboratori per capire cosa è teoricamente il giornalismo è un conto, ma vedere con i propri occhi come funziona effettivamente una redazione giornalistica è un altro. Questo è quello che abbiamo potuto fare noi studenti del corso di laurea magistrale “Strategie di comunicazione nella società digitale” nell’ambito dell’insegnamento “Giornalismo e sfera pubblica” del professor Carlo Sorrentino, della facoltà di Scienze politiche dell’ Università di Firenze lo scorso lunedì 4 maggio, quando siamo stati accolti all’interno della sede fiorentina de “La Nazione” dalla vicedirettrice Cristina Privitera e dal giornalista Guglielmo Vezzosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornalismo, una professione da tutelare e proteggere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Giornalismo, una professione da difendere”: convegno con Serena BortoneROMA – Giovedì 5 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Giornalismo, una professione da difendere –... Leggi anche: Giornalismo, a Roma una mostra per i cento anni dell'Inpgi:""A schiena dritta per tutelare il mestiere della libertà" Temi più discussi: Equo compenso: incontro Nordio - Ordine dei giornalisti, dal Ministro grande attenzione sul provvedimento - Ordine Dei Giornalisti; Giornalismo etico e dignità, una battaglia centenaria; Gruppo di studio Professione Reporter: le nuove regole per il giornalismo; Il giornalismo italiano davanti all’IA: fiducia, lavoro e futuro delle redazioni. Nell'era Moggi (1994-2006) non videro nulla di irregolare; nell'era Agnelli (2010-2022) men che meno. Oggi a Milano c'è una Procura che sta indagando e i nostri media che fanno? La sbeffeggiano Meticolosità, lento procedere e raggio d'indagine a 360° son x.com Giornalismo, una professione da tutelare e proteggereLa visita alla redazione de La Nazione degli studenti universitari di Scienze politiche che seguono il corso del professor Sorrentino ... msn.com Il giornalismo italiano davanti all’IA: fiducia, lavoro e futuro delle redazioniIntelligenza artificiale nel giornalismo italiano: impatto su redazioni, fiducia, trasparenza e futuro delle news. agendadigitale.eu