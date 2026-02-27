Giornalismo una professione da difendere | convegno con Serena Bortone

Giovedì 5 marzo alle 11 si terrà a Montecitorio, nella Sala della Regina, il convegno intitolato “Giornalismo, una professione da difendere”. L’evento è promosso per discutere delle difficoltà che affronta il settore giornalistico, con l’intervento di Serena Bortone, che parteciperà come relatrice. Durante l’incontro si parlerà delle minacce e delle sfide legate all’innovazione nell’ambito dell’informazione.

ROMA – Giovedì 5 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Giornalismo, una professione da difendere – L’informazione tra minacce e sfide dell’innovazione”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervengono Carlo Bartoli, Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Paolo Borrometi, Ferruccio De Bortoli e Caterina Malavenda. Modera l’incontro Serena Bortone (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. Presidenza del Consiglio, Catia Acquesta e le iniziative di “Alleati con Te” per l’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

