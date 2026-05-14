Giochi teatrali | Serata all’aperto

Una serata all’aperto dedicata ai giochi teatrali invita i partecipanti a inventare storie sul momento, partendo da idee improvvisate. L’evento offre l’opportunità di esplorare la creatività attraverso esercizi improvvisati, stimolando la spontaneità e l’espressione personale. Chi desidera mettersi in gioco e provare a costruire narrazioni in modo spontaneo potrà partecipare a questa iniziativa che combina divertimento e sperimentazione.

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