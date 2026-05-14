Giochi teatrali | Serata all’aperto
Una serata all’aperto dedicata ai giochi teatrali invita i partecipanti a inventare storie sul momento, partendo da idee improvvisate. L’evento offre l’opportunità di esplorare la creatività attraverso esercizi improvvisati, stimolando la spontaneità e l’espressione personale. Chi desidera mettersi in gioco e provare a costruire narrazioni in modo spontaneo potrà partecipare a questa iniziativa che combina divertimento e sperimentazione.
Hai mai inventato una storia sul momento, partendo da un’idea buttata lì per caso? Se ti incuriosisce anche solo un po’, questa serata è per te. Partecipa ad un’esperienza di teatro creativo all’aperto, nel verde del Chiringuito Dongili, tra le colline di Montorio. Guidati da Diego si entra.🔗 Leggi su Veronasera.it
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E’ in programma per il 15 maggio, al San Luigi di Binasco, una nuova travolgente serata con gli UGUALMENTE ARTISTI di Buccinasco che già lo scorso anno hanno saputo coinvolgere l’intero pubblico in sala in una festa danzante, all’insegna dell’inclusione facebook
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