Strade liberate dalle auto e giochi all' aperto | la città diventa a misura di bambino

Nella città si sono svolte iniziative per rendere le strade più sicure e accessibili ai bambini, con momenti di gioco all’aperto e zone senza auto. L’amministrazione comunale ha promosso interventi per favorire la mobilità sostenibile e migliorare la sicurezza nel percorso casa-scuola. Queste azioni mirano a lasciare spazio ai ragazzi per muoversi liberamente e in sicurezza nelle aree vicino alle scuole.

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Permettere ai ragazzi di prendere possesso della strada. La mobilità sostenibile e la sicurezza stradale nel tragitto casa-scuola continuano a essere tra le priorità dell’Amministrazione comunale di Cesena, che promuove iniziative dedicate alla tutela degli studenti nei pressi degli istituti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it She married a country farmer instead of her sister, only to find he’s a hidden billionaire#love Notizie correlate Arese, strade a misura di bambino: "Primo passo per una città vivibile"Concepire gli spazi attorno alle scuole in modo diverso per garantire sicurezza a bambini e ragazzi e contribuire a migliorare l’ambiente e la... Bimbimbici 2026: un mese di pedalate per città più sicure e a misura di bambinoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Strade scolastiche: via le auto dalle scuole, lo chiedono i bambini; Brescia, i bambini padroni delle strade. Fuori da quattro scuole un pomeriggio senza auto; Adunata degli Alpini, cancellati i primi parcheggi e via alle rimozioni forzate. Centro pedonale da giovedì; L'auto parcheggia da sola: test su strada per il sistema Omoda & Jaecoo. Ieri sera siamo stati fino a tarda notte a seguire personalmente i lavori di pulizia e lavaggio delle strade, un intervento che abbiamo fortemente voluto con un criterio completamente diverso rispetto al passato: ordinanza della Polizia Locale, strade liberate dall facebook Castelverde, presentato il progetto per liberare il quartiere dalle strade senza uscita ift.tt/fhPjU3i x.com