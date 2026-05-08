Strade liberate dalle auto e giochi all' aperto | la città diventa a misura di bambino
Nella città si sono svolte iniziative per rendere le strade più sicure e accessibili ai bambini, con momenti di gioco all’aperto e zone senza auto. L’amministrazione comunale ha promosso interventi per favorire la mobilità sostenibile e migliorare la sicurezza nel percorso casa-scuola. Queste azioni mirano a lasciare spazio ai ragazzi per muoversi liberamente e in sicurezza nelle aree vicino alle scuole.
Permettere ai ragazzi di prendere possesso della strada. La mobilità sostenibile e la sicurezza stradale nel tragitto casa-scuola continuano a essere tra le priorità dell’Amministrazione comunale di Cesena, che promuove iniziative dedicate alla tutela degli studenti nei pressi degli istituti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Strade scolastiche: via le auto dalle scuole, lo chiedono i bambini; Brescia, i bambini padroni delle strade. Fuori da quattro scuole un pomeriggio senza auto; Adunata degli Alpini, cancellati i primi parcheggi e via alle rimozioni forzate. Centro pedonale da giovedì; L'auto parcheggia da sola: test su strada per il sistema Omoda & Jaecoo.
Ieri sera siamo stati fino a tarda notte a seguire personalmente i lavori di pulizia e lavaggio delle strade, un intervento che abbiamo fortemente voluto con un criterio completamente diverso rispetto al passato: ordinanza della Polizia Locale, strade liberate dall facebook
Castelverde, presentato il progetto per liberare il quartiere dalle strade senza uscita ift.tt/fhPjU3i x.com