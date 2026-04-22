Per Giochi Preziosi sì agli ammortizzatori | negozio aperto a Bergamo

Un accordo ha garantito ai 135 dipendenti del gruppo Giochi Preziosi l'accesso alla cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2026. La decisione riguarda la decisione di mantenere aperto il negozio nel centro di Bergamo, consentendo così la continuità delle attività. La misura è stata adottata per sostenere i lavoratori durante il periodo di temporanea difficoltà aziendale.

L’ACCORDO. Ai 135 dipendenti del gruppo Giochi Preziosi è stata garantita la cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2026. Nei giorni scorsi i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno raggiunto l’intesa al ministero del Lavoro dopo settimane di preoccupazione da parte degli addetti, comprese una decina di persone impiegate nel punto vendita di Bergamo, inaugurato ad ottobre 2023 in via XX Settembre, che al momento, però, rimane operativo e aperto al pubblico. «Il futuro del negozio di Bergamo resta ancora incerto purtroppo - spiega Nicholas Pezzè, segretario della Filcams di Bergamo -. Dal prossimo incontro con l’azienda del 29 aprile dovrebbero arrivare ulteriori comunicazioni circa eventuali chiusure che non sappiamo quali store riguarderanno».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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