Giochi del Mediterraneo cantieri con consegna ?last minute? Lo stadio di Lecce pronto solo il 19 agosto

A cento giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo, i lavori di preparazione sono ancora in corso. Lo stadio di Lecce sarà pronto solo il 19 agosto, in ritardo rispetto alla data prevista. I cantieri che devono consegnare le strutture sono ancora aperti e in fase di completamento. La pianificazione delle ultime settimane si concentra sulle consegne di impianti e infrastrutture necessarie per l’evento.

I 100 giorni che mancano alla partenza dei Giochi del Mediterraneo «non sono solo un conto alla rovescia, ma un traguardo di un lavoro fatto che si sta tuttora portando avanti. Abbiamo trovato ostacoli, problemi, affrontato polemiche, ma non ci siamo mai fermati». Il commissario Massimo Ferrarese affronta l’ultimo, decisivo tornante, ma guarda anche indietro. Rievoca l’8 dicembre 2023, quando a Tirana il comitato internazionale, a causa degli enormi ritardi accumulati prima del commissariamento, stava per togliere i Giochi a Taranto per spostarli a Napoli (dirottamento che Ferrarese evitò in extremis), e anche vicende più recenti. «Proprio le polemiche - afferma - ci hanno danneggiato e penalizzato.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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