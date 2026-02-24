Giochi del Mediterraneo Abodi | Pronto lo sponsor Ma il Comitato | Si acceleri

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, annuncia l’arrivo del primo sponsor per i Giochi del Mediterraneo, spiegando che sarà presentato entro la prossima settimana. La decisione arriva dopo incontri con le aziende locali e mira a sostenere finanziariamente l’evento. Tuttavia, il Comitato organizza chiede di accelerare le procedure per garantire il successo della manifestazione. La questione resta aperta, mentre si attendono dettagli ufficiali sulla partnership.

È in arrivo il primo sponsor per i Giochi del Mediterraneo. Sarà presentato la prossima settimana, annuncia Andrea Abodi, ministro dello Sport, a margine del sopralluogo agli impianti sportivi compiuto ieri pomeriggio a Taranto insieme al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, al sindaco Piero Bitetti e ai vertici dei comitati internazionale e organizzatore locale dei Giochi. Abodi non ne anticipa il nome. «Il piacere di una sorpresa – commenta – l'importante è l'appuntamento. E ce l'abbiamo». «In sintonia con il comitato internazionale e la componente commissariale per le opere, siamo attenti a dare ogni supporto necessario – afferma il ministro –.

