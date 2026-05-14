Gioca e vince un milione di euro colpo grosso a Castelfiorentino

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è stato vinto il quindicesimo milione di euro al gioco MillionDay. La vincita è avvenuta durante l’estrazione delle 20, come riportato dall’agenzia specializzata Agimeg. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. La persona che ha centrato il premio non è stata ancora identificata pubblicamente. La vincita rappresenta uno dei premi più consistenti assegnati in questa regione.

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Castelfiorentino (Firenze), 14 maggio 2026 – Il quindicesimo milione di euro vinto al gioco MillionDay è andato a Castelfiorentino: come spiega l’agenzia specializzata Agimeg, nell’estrazione delle 20.30 di martedì 12 maggio, grazie a una giocata plurima, un giocatore di Castelfiorentino ha realizzato una vincita milionaria. La combinazione vincente è stata: 10-11-24-33-34. Dalla nascita del gioco le vincite milionarie dal lancio del MillionDay sono 371. In totale le vincite del MillionDay ammontano a oltre un miliardo di euro, con 123.829 vincite da 1.000 euro. La vincita di Camaiore Una vincita che bacia ancora la Toscana a breve distanza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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