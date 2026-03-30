Nell’ultima estrazione del Lotto, due vincite significative sono state registrate in Campania. La prima ha portato a un premio di 180mila euro con una giocata da 1,50 euro. Entrambe le vincite più alte sono state realizzate nella stessa regione, che si conferma protagonista dell’evento.

Campania grande protagonista nell’ultima estrazione del Lotto. Le due vincite più alte ottenute nel concorso in questione sono, infatti, finite entrambe nella regione. A Mugnano di Napoli, con una giocata di appena 1,50 euro sui numeri 1-4-11-53 per la ruota di Bari, è stata centrata una vincita da 180.000 euro. La giocata vincente, come riporta Agimeg, è stata effettuata presso la ricevitoria di via San Lorenzo. Si tratta della settima vincita al Lotto più alta dell’anno. Centrata un'altra ricca vincita a Scafati: con una giocata, effettuata presso la ricevitoria di piazza Vittorio Veneto, di appena 1 euro sui numeri 15-17-21-29 per la ruota Nazionale, un fortunato giocatore si è messo in tasca 120. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Con un 1,50 euro ne vince 180mila: colpo grosso al Lotto nel napoletano

Articoli correlati

Leggi anche: Con 3 euro ne vince 13500: 'colpo grosso' al Lotto sulla ruota di Napoli

Leggi anche: Con 3 euro ne vince 50mila: 'colpo grosso' nella zona orientale di Napoli

Tutti gli aggiornamenti su Con un 1 50 euro ne vince 180mila colpo...

Temi più discussi: Con un 1,50 euro ne vince 180mila: colpo grosso al Lotto nel napoletano; Colpo a Ragusa: vinto 1 milione di euro. L’incasso è il più alto del 2026; Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 27 marzo; Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 20 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti.

Colpaccio al Lotto a Mugnano, vinti 180mila euro grazie alla quaterna fortunataA Mugnano di Napoli, con una giocata di appena 1,50 euro, come riportato da Agimeg, sui numeri 1-4-11-53 per la ruota di Bari, è stata centrata una vincita da 180mila euro. La giocata vincente è stata ... internapoli.it

Lotto: Campania grande protagonista dell’ultima estrazione con due super vincite da 300.000 euroCampania protagonista al Lotto: due super vincite con pochi euro regalano 300.000 euro. Premi anche al 10eLotto, con 25.000 euro centrati a Casal di Principe. agimeg.it

Straordinario esempio dai bambini del lotto G di Scampia, che da soli ritinteggiano le panchine della pista di pattinaggio. Rappresentano il volto migliore della Napoli che vuole farcela. Fonte video: PrimaTivvù - facebook.com facebook

Mousse al salmone a rischio botulino, Eurospin ritira il lotto in tutti i punti vendita italiani dopo i controlli a Padova x.com