Durante una puntata di un popolare game show, un concorrente ha vinto 43.000 euro, ma in seguito ha perso la possibilità di portare a casa il premio più grande. La sua partita sembrava andare bene fino alla conclusione, quando una decisione finale ha modificato drasticamente l'esito. La trasmissione si svolge davanti a un pubblico televisivo, con il concorrente che ha affrontato varie fasi di gioco prima di arrivare a quel momento.

È ancora la Valle d’Aosta a prendersi la scena ad Affari Tuoi del 23 aprile, a distanza di pochi giorni dalla partecipazione di Simone. Stavolta tocca a Sharon, che ha fatto appena in tempo a vivere due puntate da pacchista prima di ritrovarsi protagonista di un’avventura intensa, capace di regalare soddisfazioni ma anche un pizzico di amaro in bocca. Perché sì, il bottino conquistato è tutt’altro che trascurabile, ma il percorso che l’ha portata fin lì ha il sapore delle storie che fanno sorridere e sospirare allo stesso tempo. Sharon arriva da Verrès, un piccolo paese ai piedi della Valle d’Aosta. Nella vita lavora come impiegata commerciale in un’azienda di telecomunicazioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, il destino gioca con Sharon: vince 43.000 euro ma perde il colpo grosso

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