Basket giovanile Domenica il debutto L’Academy Faenza alle finali nazionali

Domenica si svolgerà il debutto ufficiale della Raggisolaris Academy alle finali nazionali Under 15 Eccellenza. La squadra ha superato le fasi qualificatorie e si prepara a affrontare le sedici migliori formazioni italiane in questa fase finale. La competizione si terrà in una sede ancora da definire, e rappresenta un traguardo importante per il settore giovanile dell’istituto. La partecipazione è stata confermata dall’organizzazione del torneo.

È tutto pronto per la prima partecipazione della Raggisolaris Academy alle finali nazionali Under 15 Eccellenza, dove le migliori sedici squadre d’Italia si contenderanno lo scudetto. I faentini debutteranno domenica alle 16 contro l’Orange1 Basket Bassano, uno dei migliori settori giovanili italiani, e nell’altra sfida del girone C si sfideranno Robur et Fides Varese e SGM Basket School Latina. In base ai risultati della prima giornata, verrà stilato il calendario della seconda e della terza che si disputeranno lunedì 11 e martedì 12. Al termine della prima fase, le quattro vincitrici dei gironi accederanno direttamente ai quarti di finale di giovedì 14, mentre le seconde e le terze giocheranno mercoledì 13 gli spareggi per raggiungerle.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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