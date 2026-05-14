La finale della Serie A1 di ginnastica artistica si terrà sabato 18 maggio a Bergamo, dove si disputerà la gara che deciderà il titolo di campione d’Italia femminile. Le squadre candidate sono tre: Vercelli, Brixia e Civitavecchia. La competizione si svolgerà presso il capoluogo orobico, con le atlete che si sfideranno per conquistare lo scudetto.

La Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica andrà in scena sabato 18 maggio a Bergamo: sarà il capoluogo orobico a ospitare la gara che assegnerà gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Alla competizione si sono qualificate le migliori otto formazioni della regular season composta da tre tappe (Modena, Biella, Terni), per ogni compagine sono stati considerati i due migliori risultati e sono stati sommati tra loro, stilando la classifica generale. Si preannuncia una lotta serratissima sul fronte femminile. La Libertas Vercelli sarà chiamata a difendere il tricolore conquistato dodici mesi fa: le piemontesi potranno fare affidamento sulla stella russa Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo all-around) e sul talento di Giulia Perotti per andare a caccia del secondo titolo della propria storia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, lotta infuocata per lo scudetto femminile: Vercelli, Brixia e Civitavecchia le candidate

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