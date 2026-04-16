Ginnastica artistica a Terni | si gioca lo scudetto per la Final Eight

A Terni, presso l’Umbria Forum, si terrà il weekend del 17 e 18 aprile la fase finale della Regular Season del Campionato Nazionale di ginnastica artistica, sia maschile che femminile, di Serie A e B. L’evento vedrà confrontarsi le migliori squadre per l’accesso alla Final Eight, con le gare che si svolgeranno nel centro della città. La competizione attirerà atleti e appassionati di tutta Italia, pronti a seguire le sfide decisive.

L’Umbria Forum di Terni si prepara ad accogliere, nei giorni 17 e 18 aprile, l’atto conclusivo della Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile. Questo appuntamento rappresenta il momento decisivo per definire le gerarchie nazionali e assegnare i pass cruciali per la Final Eight scudetto, prevista per il 16 maggio presso la Choruslife Arena di Bergamo. Il fine settimana agonistico vedrà una programmazione densa che parte venerdì 17 aprile alle ore 16:00 con le sfide della Serie B, sia per il settore femminile che per quello maschile. Sabato 18 aprile, invece, la giornata si aprirà alle...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica artistica a Terni: si gioca lo scudetto per la Final Eight Notizie correlate Ginnastica artistica, Serie A-B a Terni il 17 e 18 aprile: la terza prova lancia la Final Eight di BergamoAll’Umbria Forum il rush finale della Regular Season: in Serie A1 guida Vercelli con Melnikova, nella maschile la Pro Carate con Abbadini. Ginnastica, Terni decide il pass per la Final Eight di BergamoL’Umbria Forum di Terni si prepara ad accogliere, tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, l’ultima sfida della Regular Season del Campionato Nazionale di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terni - Road to Bergamo, la 3ª prova di Serie A-B di Artistica chiude la Regular Season e lancia la Final Eight; La fine della Regular Season 2026 a Terni: ecco le informazioni sulla terza tappa di Serie A e B di Ginnastica Artistica; Top Events: al PalaTerni il campionato di Serie A1-A2-B di ginnastica artistica; Ginnastica artistica, al PalaTerni l'élite nazionale con il campionato di Serie A1, A2 e B. La Serie A di ginnastica artistica decide tutto a Terni: sabato la diretta su Volare TV e Prime VideoIl 17 e 18 aprile all'Umbria Forum l'ultima prova di Regular Season, quella che assegna i pass per la Final Eight di Bergamo. Sabato 18 dalle 14:25 la Serie A1 ... sportface.it Ginnastica artistica, Serie A-B a Terni il 17 e 18 aprile: la terza prova lancia la Final Eight di BergamoAll'Umbria Forum il rush finale della Regular Season: in Serie A1 guida Vercelli con Melnikova, nella maschile la Pro Carate con Abbadini. Sabato 18 diretta str ... sportface.it #SPORT - #Pallamano donne: per il Conversano obiettivo Final Eight nella fase finale di Chieti #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook CALCIO A 5, FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE, CMB AFFONDA TIKITAKA FRANCAVILLA (6-1) E CONQUISTA LA FINALE TRICOLORE: TABELLINO E FOTO x.com