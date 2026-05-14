Sabato 18 maggio si svolgerà a Bergamo la Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica, un evento che coinvolge le migliori squadre del campionato italiano. La competizione si terrà nel capoluogo orobico e vedrà in campo le formazioni che si contendono lo scudetto. La sfida tra le squadre maschili si presenta come un momento di grande attesa, con diversi team pronti a dare battaglia per il titolo nazionale. La manifestazione rappresenta l’appuntamento conclusivo di questa stagione sportiva.

La Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica andrà in scena sabato 18 maggio a Bergamo: sarà il capoluogo orobico a ospitare la gara che assegnerà gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Alla competizione si sono qualificate le migliori otto formazioni della regular season composta da tre tappe (Modena, Biella, Terni), per ogni compagine sono stati considerati i due migliori risultati e sono stati sommati tra loro, stilando la classifica generale. La Pro Carate ha vinto le prime due tappe e si presenta con grandi ambizioni, trascinata da Yumin Abbadini, Riccardo Villa e il giovane fenomeno russo Arsenii Dukhno. La Spes Mestre ha saputo dettare legge nell’ultimo appuntamento in terra umbra e sognerà in grande con Gabriele Targhetta, Stefano Patron, Arese Federici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, chi conquisterà lo scudetto? Sfida per cuori forti tra gli uomini, regna l’incertezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tutto pronto per la sfida scudetto della ginnastica artistica alla ChorusLife Arena

Ginnastica artistica a Terni: si gioca lo scudetto per la Final EightL’Umbria Forum di Terni si prepara ad accogliere, nei giorni 17 e 18 aprile, l’atto conclusivo della Regular Season del Campionato Nazionale di Serie...

Si parla di: Mattoallaprossima conquista la Toscana: titolo regionale e pass per i nazionali per Capani.

Ginnastica artistica, chi conquisterà lo scudetto? Sfida per cuori forti tra gli uomini, regna l’incertezzaLa Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica andrà in scena sabato 18 maggio a Bergamo: sarà il capoluogo orobico a ospitare la gara che ... oasport.it

Chi sono Angela Andreoli, Elisa Iorio, Manila Esposito, Giorgia Villa e D’Amato/ Le Fate ginnastica artisticaChi sono Le Fate - squadra nazionale femminile - in finale di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024: gli ultimi successi e il record di Manila Esposito. La Bercy Arena di Parigi sta ... ilsussidiario.net