Gina Lollobrigida Andrea Piazzolla dopo la condanna | Gli alimenti? Avevo offerto molto di più E rilancia contro Javier Rigau

Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla commentano pubblicamente la condanna, affermando di aver offerto molto di più rispetto agli alimenti stabiliti. Piazzolla ha dichiarato di aver fatto un’offerta superiore a quella riconosciuta dal giudice. Contestano anche la posizione di Javier Rigau e rilanciano sulla questione, sostenendo che se avessero previsto l’esito, avrebbero agito diversamente. Le dichiarazioni arrivano dopo la sentenza emessa nei loro confronti, in un contesto di discussione sulla vicenda legale.

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