Gina Lollobrigida Andrea Piazzolla dopo la condanna | Gli alimenti? Avevo offerto molto di più E rilancia contro Javier Rigau
Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla commentano pubblicamente la condanna, affermando di aver offerto molto di più rispetto agli alimenti stabiliti. Piazzolla ha dichiarato di aver fatto un’offerta superiore a quella riconosciuta dal giudice. Contestano anche la posizione di Javier Rigau e rilanciano sulla questione, sostenendo che se avessero previsto l’esito, avrebbero agito diversamente. Le dichiarazioni arrivano dopo la sentenza emessa nei loro confronti, in un contesto di discussione sulla vicenda legale.
“Ma s’io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.”. L’incipit immortale de “L’avvelenata” di Guccini sembra perfetto per Andrea Piazzolla, uno dei protagonisti della prima docu-serie originale italiana della piattaforma Hbo Max “Gina Lollobrigida – Diva Contesa”, prodotta da Indigo Stories e Loft Produzioni, uscita il 3 aprile scorso. Se al momento del loro primo incontro nel 2009, qualcuno avesse predetto all’aspirante assistente 21enne della grande attrice romana, che 14 anni dopo si sarebbe trovato da una parte, a combattere in tribunale con i suoi parenti e un ex marito per procura, per difendersi da... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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