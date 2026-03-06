Giustizia sondaggio Istituto Piepoli-Conflavoro | imprenditori informati e maggioranza per il Sì

Un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli-Conflavoro rivela che il 94% degli imprenditori conosce le date del referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. Inoltre, nove su dieci sono a conoscenza del fatto che non è necessario raggiungere il quorum affinché la consultazione sia valida. I dati evidenziano un alto livello di informazione tra gli imprenditori coinvolti.

Per il Presidente di Conflavoro, Capobianco: “Un sistema più efficiente permette alle PMI di operare in un contesto più stabile e produttivo, favorendo uno sviluppo dinamico del tessuto imprenditoriale italiano” Roma, 6 marzo 2026 - Il 94% degli imprenditori intervistati è a conoscenza del fatto che il 22 e il 23 marzo si svolgerà il referendum confermativo sulla riforma della giustizia e 9 intervistati su 10 sanno che non è previsto il quorum. Il 90%, invece, è informato sull’esistenza e sui contenuti della Legge di riforma costituzionale, oggetto della consultazione referendaria. È quanto emerge dal sondaggio che l’Istituto Piepoli, in collaborazione con Conflavoro, ha realizzato in occasione del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

