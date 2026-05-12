Niente attori in carne e ossa, stavolta Bong Joon Ho si immerge nel 3D. Il regista di Parasite ha svelato al Festival di Cannes le voci che daranno vita a Ally, un'avventura sottomarina da 60 milioni di dollari che promette di riscrivere i record del cinema sudcoreano. Il progetto era nell'aria dal 2019, ma solo ora, durante la prima giornata del mercato di Cannes, sono emersi i dettagli: il cast vocale per il primo progetto animato di Bong Joon Ho è un mix di pesi massimi e volti nuovi: Bradley Cooper, Ayo Edebiri (ormai onnipresente dopo The Bear), Dave Bautista e persino Werner Herzog, la cui voce inconfondibile è già un marchio di garanzia per i cinefili.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bong Joon Ho sceglie le sue voci per il suo primo film animato, tra Bradley Cooper e Dave Bautista

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