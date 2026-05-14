Gianna Nannini bacia Sergio Mattarella il gesto della rocker sorprende il presidente e il video diventa virale

Il 14 maggio 2026, durante un evento pubblico, una cantante italiana ha baciato il presidente della Repubblica. Il gesto ha attirato subito l’attenzione e ha fatto il giro dei social, diventando rapidamente virale. Il video del momento mostra il bacio tra la cantante e il presidente, suscitando reazioni di sorpresa tra i presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a quanto accaduto, e il fatto ha generato discussioni online e sui media nazionali.

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Siena, 14 maggio 2026 – Un bacio che rompe il protocollo e diventa immediatamente virale. Protagonisti sono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la "rocker" nazionale Gianna Nannini. L’occasione è il 145° anniversario della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), celebrato al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale con Gianna Nannini Il bacio che ha fatto il giro del web L’immagine del bacio è stata catturata anche in un video pubblicato dagli stessi canali social del Quirinale. Si vede la cantante senese, 71 anni, avvicinarsi al capo dello Stato. Prima un abbraccio caloroso, poi un bacio sulla guancia che ha sorpreso e divertito i presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gianna Nannini bacia Sergio Mattarella, il gesto della rocker sorprende il presidente e il video diventa virale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: VIDEO Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: il “gesto” diventa virale Lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio MattarellaL'ingresso del Capo dello Stato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Video Giuseppe Cabras NewPressPhoto).