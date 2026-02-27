Durante la terza serata del Festival di Sanremo, un cantante è stato ripreso dalle telecamere prima di salire sul palco mentre compiva un gesto con la mano. La clip è diventata subito virale sui social, attirando l'attenzione di numerosi spettatori. Nel video si vede chiaramente il momento in cui il cantante si prepara alla sua esibizione con un gesto che ha fatto discutere.

Raf al Festival di Sanremo, durante la terza serata, con "Ora e per sempre". Prima di esibirsi, il cantante immortalato dalle telecamere mentre. si sistema i pantaloni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: il “gesto” diventa virale

Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: beccato a sistemarsi i genitali prima di esibirsi. Scoppia l’ironia social – Il videoL’occhio spietato delle telecamere di Sanremo non risparmia nessuno, nemmeno un veterano della classe di Raf.

Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il "gesto scaramantico" diventa viraleInquadrato a tradimento dalle telecamere di Sanremo 2026 mentre aspettava di esibirsi, Raf è stato colto in uno strano gesto scaramantico: il video è...

Temi più discussi: Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: beccato a sistemarsi i genitali prima di esibirsi. Scoppia l'ironia social - Il video; Sanremo, Raf e la…Raffanata scovata dalle telecamere: cosa è successo prima di salire sul palco; Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il gesto scaramantico diventa virale; Dalla grattatina di Raf a Sal Da Vinci pronto per i matrimoni a Napoli: i meme migliori sulla terza serata di Sanremo 2026.

Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: beccato a sistemarsi i genitali prima di esibirsi. Scoppia l’ironia social – Il video«Gesto scaramantico o classica ravanata per mettere a posto quel che a posto non era?», si chiede un utente su X. «Raf si è dato una RAFanata», ironizza un altro. L'articolo Sanremo, Raf tradito dal ... msn.com

Sanremo 2026, regia perfida con Raf: la ‘grattatina’ scaramantica è virale tra meme, video e sfottòL’inquadratura dietro le quinte del cantante ha scatenato l’ironia del pubblico del Festival soprattutto sul web: cos’è successo ... libero.it

CHIELLO - Ti Penso Sempre: Chiello arriva a Sanremo con un brano che parla di un amore tradito. Il testo, scritto da Tommaso Ottomano che abbiamo conosciuto lo scorso anno con Lucio Corsi, è personale, ricco di dettagli che lo rendono credibile. La canzo - facebook.com facebook