Un incidente alle Maldive ha provocato la morte di cinque italiani, tra cui un uomo originario di Padova. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e ha suscitato grande emozione tra amici e familiari. Benedetti era conosciuto nel settore del turismo subacqueo, attività in cui lavorava da circa sette anni. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’accaduto. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media italiani, suscitando cordoglio e richieste di chiarimenti.

Padova, 14 maggio 2026 – Tragedia alle Maldive: perdono la vita cinque italiani. Tra loro anche il padovano Gianluca Benedetti. Professionista di subacquea, operations manager di Albatros Toap Boat, istruttore e capobarca, Gianluca aveva trasformato la sua più grande passione nel lavoro della vita. Dopo una lunga esperienza nel settore bancario e finanziario, aveva scelto il mare, inseguendo quel richiamo che lo accompagnava da anni. Il legame con le Maldive. Il suo legame con le Maldive era nato nel 2017 e si era trasformato in una nuova esistenza costruita tra immersioni, escursioni e fondali dell’Oceano Indiano. Per circa sette anni era diventato un punto di riferimento a bordo delle imbarcazioni “Conte Max” e “Duca di York”, accompagnando turisti e appassionati alla scoperta delle meraviglie sommerse dell’arcipelago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianluca Benedetti morto alle Maldive: da 7 anni era punto di riferimento del turismo subacqueo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gianluca Benedetti, l'istruttore padovano morto durante un'immersione alle Maldive: chi era. Esplorava la grotta a 50 metri di profonditàPADOVA - Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine...

Gianluca Benedetti, l'istruttore padovano morto durante un'immersione alle Maldive: chi era. L'esplorazione della grotta profonda 50 metriPADOVA - Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine...

Temi più discussi: Zaia, le interviste nel fienile da 90 milioni di visualizzazioni: perché tra gli ospiti ci sono un ex ambasciatore e Sabrina Salerno; Vlahovic, gol in 12 secondi e la Juventus vince a Lecce superando il Milan al terzo posto; Salis: no alle liti sugli alpini. Tolleranza zero per le molestie; Manzoni al liceo, I promessi sposi restano obbligatori ma è l'insegnante che decide quando leggerli.

Gianluca Benedetti, chi era l'istruttore morto alle Maldive: il trasferimento da Padova, il lavoro come sub e l'amore per il cinemaPADOVA - Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ... leggo.it

Gianluca Benedetti, l'istruttore padovano morto durante un'immersione alle Maldive: chi era. L'esplorazione della grotta profonda 50 metriPADOVA - Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ... ilgazzettino.it