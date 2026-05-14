Giallo Pietracatella l’avvocato Facciolla | In famiglia c’è paura capire chi cercava la ricina sui forum

Un avvocato ha riferito che nella famiglia si avverte tensione e timore riguardo alle ricerche di ricina sui forum online. Le indagini si concentrano su alcuni account social anonimi che potrebbero aver posto domande in merito alla sostanza. La vicenda riguarda la morte di una donna e della sua figlia, e gli inquirenti cercano di individuare eventuali collegamenti tra le attività sui social e il movente del loro decesso. Al momento, nessuna persona è stata ancora formalmente iscritta nel registro degli indagati.

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La chiave per risalire al movente dietro la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita potrebbe essere negli account social anonimi che hanno fatto domande sulla ricina. Sequestrati telefoni e pc e ascoltate oltre 100 persone. A Fanpage.it l'avvocato di Gianni e Alice Di Vita spiega: "Pista dei forum va verificata". 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giallo ricina a Pietracatella: la famiglia nega l’omicidio? Cosa sapere Indagine a Pietracatella per la morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Giallo Pietracatella: test sul marito escludono la ricina? Cosa sapere Test su Gianni Di Vita escludono la ricina dopo la morte di Sara e Antonella. Temi più discussi: Giallo di Pietracatella. Ascoltate le compagne di classe di Alice; Avvelenate dalla ricina, il dolore, il silenzio (e l'amore per Fabrizio De André) di Gianni Di Vita: Ma ora penso solo a mia figlia Alice, deve fare la maturità; Pietracatella, al vaglio una torta portata in casa da una zia; Giallo di Pietracatella, nessuna lite familiare. Gianni e Alice via dal paese per allentare la pressione me... Giallo di #Pietracatella, Gianni e Alice Di Vita hanno lasciato il paese. Dopo mesi trascorsi nella casa della cugina Laura, di fronte alla loro abitazione ancora sotto sequestro, padre e figlia hanno deciso di trasferirsi a Campobasso, lontano dalla pressione m x.com Giallo Pietracatella, l’avvocato Facciolla: In famiglia c’è paura, capire chi cercava la ricina sui forumLa chiave per risalire al movente dietro la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita potrebbe essere negli account social anonimi che hanno ... fanpage.it Il giallo di Pietracatella, gli esami confermano: Gianni Di Vita negativo alla ricina. Altre 5 persone in questuraTiene la pista dell’avvelenamento, l’uomo non è entrato in contatto con la sostanza tossica che avrebbe ucciso la figlia Sara e la moglie Antonella. Confermata la positività delle due donne ... quotidiano.net