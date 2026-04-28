Giallo ricina a Pietracatella | la famiglia nega l’omicidio

A Pietracatella, la Procura di Larino sta conducendo un’indagine per duplice omicidio legata alla morte di due donne, Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, avvenuta a causa di avvelenamento da ricina. La famiglia delle vittime ha dichiarato di non essere coinvolta nell’episodio e ha negato ogni accusa. La polizia sta esaminando le circostanze del caso e raccogliendo eventuali prove.

? Cosa sapere Indagine a Pietracatella per la morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi.. La Procura di Larino indaga per duplice omicidio dopo l'avvelenamento da ricina.. Dopo due ore di interrogatorio alla Questura di Campobasso, la madre di Laura ha respinto ogni ipotesi di omicidio per le morti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi avvenute a Pietracatella. La donna, che attualmente ospita l’ex sindaco Gianni Di Vita insieme alla figlia Alice poiché la loro abitazione è stata sottoposta a sequestro, ha parlato ai giornalisti subito dopo essere stata sentita come persona informata sui fatti. Secondo la parente, non si tratta di un delitto ma di un evento accidentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giallo ricina a Pietracatella: la famiglia nega l’omicidio Duplice omicidio con ricina, shock a Pietracatella - 1mattina News 02/04/2026 Notizie correlate Giallo Pietracatella: test sul marito escludono la ricina? Cosa sapere Test su Gianni Di Vita escludono la ricina dopo la morte di Sara e Antonella. Giallo Pietracatella: tracce di ricina nel sangue delle vittimeLe indagini sul tragico evento che ha colpito la famiglia Di Vita a Pietracatella hanno subito un’accelerazione decisiva questo pomeriggio, con i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mamma e figlia morte in Molise, centro antiveleni: sul padre possibile degradazione della ricina; Madre e figlia morte a Campobasso, tutto quello che sappiamo: dalla ricina ai nuovi accertamenti; Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la pista della coltivazione in un scuola della zona; Morte avvelenate, analisi confermano grave intossicazione da ricina. Giallo di Pietracatella, riprese le audizioni in Questura: settimana cruciale in attesa di una svolta giudiziariaInterrogatori in Questura, indagini sul telefonino di Alice, nuovi accertamenti tecnici a Bari e un sopralluogo più mirato nella casa di Pietracatella alla ricerca della ricina: settimana densa per gl ... primonumero.it Giallo di Pietracatella, nuovi esami e analisi sul telefono: la ricina al centro dell’inchiestaAccertamenti irripetibili sul cellulare della figlia e nuovi esami istologici: si cerca di chiarire come sia avvenuto l’avvelenamento Nuovi accertamenti per fare luce sul giallo di Pietracatella, dove ... liberoreporter.it AMI AVVOCATI NEWS: #amiavvocati #noisiamoami . Stamattina Gian Ettore Gassani ospite di #ElenoraDaniele a #storieitaliane #Rai sui noti casi di cronaca di #cransmontana #LilianaResinovich , il giallo della #ricina . In studio anche le AMIche Anna Maria - facebook.com facebook Giallo di Pietracatella, l’inchiesta entra nella fase decisiva. Fra le certezze: è stata la ricina a causare la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Con una concentrazione nel sangue 250 volte superiore alla dose letale. rainews.it/tgr/molise x.com