Le analisi condotte presso l'Istituto Maugeri di Pavia hanno escluso la presenza di ricina nei test sul marito coinvolto nel caso di Pietracatella. Le indagini avevano già evidenziato un avvelenamento acuto nelle due donne decedute, Sara e Antonella, e ora i risultati delle analisi chiariscono che la sostanza non è stata trovata nel materiale biologico del sospettato. La procura prosegue le indagini per chiarire le cause delle morti.

? Cosa sapere Test su Gianni Di Vita escludono la ricina dopo la morte di Sara e Antonella.. Le analisi dell'Istituto Maugeri di Pavia confermano l'avvelenamento acuto delle due vittime.. Le analisi tossicologiche condotte sul sangue di Gianni Di Vita hanno confermato l’assenza di tracce di ricina, aprendo un nuovo capitolo nelle indagini della Procura sulla scomparsa di Sara e Antonella Campobasso a Pietracatella. Il caso che ha scosso la comunità locale tra il 27 e il 28 dicembre dell’anno scorso, quando la quindicenne Sara e sua madre Antonella persero la vita presso il Cardarelli di Campobasso per una violenta intossicazione da ricina, si sta muovendo lungo binari investigativi inediti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Pietracatella: test sul marito escludono la ricina

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Giallo di Pietracatella. I RISULTATI ufficiali delle analisi sul sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: https://cityne.ws/zLHz4 - facebook.com facebook

Giallo di Pietracatella, per la Procura di Larino le analisi avvalorano l’ipotesi avvelenamento. La negatività di Gianni Di Vita compatibile con l’eventuale assenza della proteina al momento del prelievo e con la possibile degradazione #IoSeguoTgr @TgrRai x.com