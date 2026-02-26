Femminicidio Giada Zanola in aula ex fidanzato smentisce la madre di Favero | Non ha mai tentato il suicidio

In aula si discute del femminicidio di Giada Zanola, una giovane vittima uccisa e abbandonata da un cavalcavia. La madre di Favero ha raccontato di un presunto tentativo di suicidio da parte della vittima, ma l’ex fidanzato nega questa versione, affermando che non ci sono state reali intenzioni di togliersi la vita. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento in corso.

Durante il processo per il femminicidio della 33enne Giada Zanola, la madre di Andrea Favero, l'ex compagno della vittima accusato di averla uccisa e gettata da un cavalcavia a Vigonza, ha parlato di un tentativo di suicidio sventato da un procedente fidanzato. In aula però l'uomo ha smentito la ricostruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morte di Giada Zanola, un detenuto rivela: «Andrea Favero mi ha confidato di averla uccisa»Tra “confidenze” e ricostruzioni: si è tenuta oggi, mercoledì 17 dicembre, a Padova la quarta udienza del processo ad Andrea Favero, il 39enne...

Giada Zanola gettata dal cavalcavia sull’A4, l’ex incastrato da un altro detenuto: Era tramortita quando l’ha buttataAndrea Favero, ex fidanzato di Giada Zanola, avrebbe confessato a un detenuto 69enne di aver gettato l’ex compagna dal cavalcavia sull’A4. L’uomo ha raccontato tutto ai magistrati: Diceva che non ... fanpage.it