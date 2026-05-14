Giada uccisa la sentenza sull’ex compagno Andrea Favero è appena arrivata

La Corte d’Assise di Padova ha pronunciato la sentenza nell’ambito del processo contro Andrea Favero, condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua ex compagna, avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2024 a Vigonza. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario durato diverse settimane, durante le quali sono stati ascoltati testimoni e analizzati elementi raccolti dagli inquirenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica e nelle comunità locali.

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Una sentenza appena arrivata, quella della Corte d’Assise di Padova, che ha condannato all’ergastolo Andrea Favero per l’omicidio della compagna Giada Zanola, avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2024 a Vigonza. Una decisione che accoglie solo in parte la richiesta della pubblica accusa, escludendo però l’aggravante della premeditazione. A emettere il verdetto è stata la giudice Mariella Fino, su richiesta del procuratore aggiunto di Padova Paola Mossa, che aveva invece sollecitato la pena dell’ergastolo con l’accusa di omicidio volontario aggravato e premeditato. I giudici hanno però ritenuto non dimostrata la pianificazione dell’azione, pur confermando la massima pena prevista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giada uccisa, la sentenza sull’ex compagno Andrea Favero è appena arrivata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia, chiesto l'ergastolo per Andrea FaveroE’ attesa nella tarda serata di oggi la sentenza della Corte d’Assise di Padova nei confronti di Andrea Favero, ex compagno e convivente di Giada... Femminicidio Giada Zanola, oggi la sentenza: la Procura chiede l’ergastolo per Andrea FaveroGiada Zanola, 33 anni, fu trovata morta il 29 maggio 2024 sotto il cavalcavia di via Prati a Vigonza, sull’A4. Si parla di: Giada Zanola, uccisa e gettata dal cavalcavia: condannato all'ergastolo l'ex compagno Andrea Favero. Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia, chiesto l'ergastolo per Andrea FaveroE’ attesa nella tarda serata di oggi la sentenza della Corte d’Assise di Padova nei confronti di Andrea Favero, ex compagno e convivente di Giada Zanola, ... gazzettadelsud.it Giada Zanola, condannato all'ergastolo l'ex compagno Andrea Favero. Esclusa l'aggravante della premeditazione: la sentenzaPADOVA - Ergastolo per Andrea Favero. La sentenza di primo grado nei confronti dell'ex compagno e convivente di Giada Zanola, la 33enne morta a Vigonza il 29 maggio 2024, ... ilgazzettino.it